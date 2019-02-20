Среда, 20 Февраля 2019 21:24

АрмИнфо. Миллиард долларов частных инвестиций намерен привлечь акимат Алматы на развитие горных локаций Алматинской агломерации, передает МИА «Казинформ».

«Совместно с австрийскими и французскими экспертами разработан мастер-план горных локаций Алматинской агломерации. Его реализация позволит привлечь 1 млрд долларов частных инвестиций, создать 200 километров лыжных трасс и около 30 тысяч новых рабочих мест непосредственно на объектах, а также около 45 тысяч рабочих мест - в смежных отраслях», - сказал в ходе ежегодной отчетной встречи перед населением аким Алматы Бауыржан Байбек.

Кроме того, аким подчеркнул, что создаются системные основы для развития туризма - источника валютной выручки и занятости для не требующих большой квалификации работников. «В мире туризм создает каждое десятое рабочее место, более 10% мирового ВВП и 6,5% экспортных доходов», - отметил Бауыржан Байбек. В Алматы планируется довести долю туризма и сопутствующих сервисов в валовом региональном продукте до 6% к 2025 году.