Среда, 20 Февраля 2019 20:59

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял сына всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредителя фонда "Азнавур" Николя Азнавура.

Согласно информации пресс-службы аппарата главы правительства, приветствуя гостя, Никол Пашинян, в частности, отметил: "Я очень рад встретиться с Вами и рад, что встреча происходит в Ереване. Надеюсь, Ваши дальнейшие планы связаны с Ереваном, по крайней мере, в прессе есть подобные публикации. Надеюсь, что это так, и у нас будет больше возможностей встретиться, очень интересно послушать о Ваших планах, о том, что Вы планируете сделать, чтобы сохранить наследие Шарля Азнавура в том числе в Армении, а также сделать Армению одним из важнейших центров Азнавура". Никола Азнавур, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра Пашиняна за теплый прием. "Хотел бы поблагодарить Вас за визит в Париж. Вы знаете, что это было очень важно и очень трогательно лично для меня и всей моей семьи. Хочу выразить Вам нашу признательность>, - заявил он.

Он поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра. Я даже проголосовал в Армении. "Мы приехали без шума, специально для того, чтобы проголосовать, потому что это было очень важно для нас. Даже когда мы путешествуем или находимся далеко, мы всегда следим за новостями из Армении и очень благодарны за все, что Вы пытаетесь сделать для Армении. Это нелегко, но я думаю, что очень позитивно, когда мы из-за рубежа видим, какую тяжелую работу Вы выполняете", - заявил Азнавур.

В ходе встречи Николя Азнавур рассказал премьер-министру о деятельности и программах фонда "Азнавур".