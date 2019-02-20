Среда, 20 Февраля 2019 20:54

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил послание по случаю годовщины Карабахского движения. Как сообщили в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

"Дорогие соотечественники!

В этот день 1988 года, 20 февраля, произошло событие, которое было историческим во всех отношениях. Областной совет Нагорно-Карабахской автономной области принял решение о входе в состав Армении. Народ Армении выразил полную поддержку этому решению. Вскоре наши сестры и братья из диаспоры присоединились к своим соотечественникам из Арцаха и Армении.

20 февраля 1988 года явилось уникальным примером армянского национального возрождения, который вдохновил миллионы людей. Мы вновь обрели свое национальное единство, солидарность, решимость. В Армении и Арцахе было сформировано общенациональное движение, которое было исключительным по своей динамике и неотвратимости, оно было глубоко национальным и в то же время глубоко демократическим.

Реализация права народов на самоопределение и демократические свободы стали четкой целью, к которой стремился наш народ, будучи убежденным в том, что свобода и независимость являются бесспорными ценностями.

Спустя 30 лет, весной 2018 года, как народ, как общество и как государство мы вновь пережили новое революционное пробуждение, вновь опираясь на идеи, которые дороги каждому из нас. Мы доказали, в первую очередь, себе, а потом и всему миру, что являемся достойными и патриотичными гражданами нашей страны, что мы верны своей борьбе и идеалам, мы привержены пути свободы, по которому следуют Армения и Арцах.

Да здравствует свободный Арцах, Да здравствует свободная Армения!".