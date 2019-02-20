Среда, 20 Февраля 2019 20:12

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял госминистра Арцаха Григория Мартиросяна.

Как сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, собеседники отметили высокий уровень взаимодействия и плавный ход реализации совместных программ на благо двух армянских государств. Они отметили необходимость созвучности осуществляемых в двух странах программ.

Стороны обсудили перспективы осуществления совместных программ в сферах сельского хозяйства, транспорта, инфраструктур, градостроительства и энергетики. Они коснулись вопросов, касающихся оцифровки, повышения продуктивности системы госуправления и кадровой политики.