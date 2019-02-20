Среда, 20 Февраля 2019 19:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению и подчеркнул их роль как организации, имеющей международный мандат по урегулированию нагорно- карабахского конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ поздравили Никола Пашиняна с победой блока "Мой шаг" на парламентских выборах.

Премьер-министр Республики Армения представил подробности состоявшейся в январе в Давосе неформальной встречи.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам формирования соответствующей атмосферы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, наметили дальнейшие шаги. Была подчеркнута важность реализации договоренностей о соблюдении режима прекращения огня.