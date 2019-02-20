Среда, 20 Февраля 2019 19:12

АрмИнфо. Лизинговая компания ACBA Leasing признана Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD) "Лучшим партнером в зеленом финансировании сферы возобновляемой энергетики". Как говорится в официальном сообщении компании, церемония награждения состоялась 19 февраля.

Гендиректор компании Арсен Базикян заметил, что в рамках программы "Финансирование зеленой экономики" ACBA Leasing финансировал приобретение основных средств и оборудования для сектора возобновляемой энергии. "Финансирование зеленой экономики является одной из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Финансирование зеленых проектов с EBRD мы начали под суббрендом "зеленый лизинг" с фондом в $2.5 млн., который в дальнейшем увеличился еще на $4 млн. На данный момент переговоры с нашим партнером завершены, в результате чего на зеленое финансирование будет предоставлено еще $2 млн.", - сказал он. По словам А.Базикяна, во всех областях Армении реализовано свыше 40 программ. "Членство в финансовой группе ACBA-Credit Agricole предоставляет нам хорошую возможность посредством обширной филиальной сети Банка ACBA-Credit Agricole, выдавать кредиты в 59 филиалах, охватывающих не только столицу, но и все области Армении", - отметил он.

Согласно сообщению, под суббрендом "Зеленый лизинг" компания с 2014 года осуществила свыше 800 проектов, инвестировав в экономику Армении более чем $20 млн.

Отметим, что ACBA Leasing - это первая лизинговая компания Армении, основанная в 2003 году. ACBA Leasing является членом финансовой группы ACBA-Credit Agricole. Держателем 100% пакета акций ACBA-Leasing выступает армянский ACBA-Credit Agricole Bank.