Среда, 20 Февраля 2019 18:50

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин 20 февраля провел ряд встреч в парламенте Армении. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, он встретился с главой фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

Последняя положительно оценила сотрудничество посла с правительством Армении и выразила надежду на то, что данное сотрудничество продолжится более эффективно развиваться также в парламенте. Коснувшись мелькающих в последнее время в прессе комментариев относительно армяно-российских отношений, стороны констатировали, что они не отражают позиции Еревана и Москвы.

Депутат Алексей Сандыков (от русской общины Армении, ред. ) подчеркнул важность активизации межкультурных связей между двумя странами.

В свою очередь Сергей Копыркин, положительно оценив сотрудничество прошедших месяцев, подчеркнул важность контактов и взаимодействия на межпарламентской и международной платформах.

Посол России также встретился с главой постоянной комиссии Национального Собрания по экономическим вопросам Бабкеном Туняном.

Собеседники обсудили армяно- российские дружественные отношения и придавали большое значение динамичному развитию взаимодействия между двумя странами.

В ходе встречи с главой постоянной комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном речь зашла о последних политических процессах в стране. Кочарян заявил, что парламент страны пользуется высоким уровнем доверия. Андраник Кочарян отметил важность углубления межпарламентского сотрудничества, отметив эффективную совместную работу комитетов законодательных органов.

Он подчеркнул важность сотрудничества стран в оборонной сфере. Стороны коснулись совместной работы на межпарламентских площадках, в частности, в ОДКБ и МПА СНГ. В свою очередь посол Копыркин выразил уверенность в том, что Андраник Кочарян приложит все свои усилия и знания в области обороны и безопасности для выявления и решения всех имеющихся проблем.