Среда, 20 Февраля 2019 18:47

АрмИнфо. Полиция Армении выявила ряд нарушений и злоупотреблений в Ереванском государственном университете.

Согласно сообщению Полиции, 18 сотрудников ЕГУ в 2015 - 2018 гг. в разные месяцы фактически не посещали место работы, находясь за пределами Армении. Однако их отсутствие не было зафиксировано в официальных документах. В результате отсутствующим сотрудникам по линии зарплат были выписаны 18 млн. драмов.

Кроме того, по данным Полиции, при заключении сделки с одной из строительных компаний один из руководителей вуза потребовал и получил взятку в виде имущества на сумму в $10 тыс. По данным следствия, глава данной строительной компании частично отремонтировал квартиру и дачу этого должностного лица, установил там отопительную систему. Взамен компания заключила с ЕГУ договор на проведение строительных работ на сумму 400.000.000 драмов.

Меж тем, ректор вуза Арам Симонян выступил с заявлением, опровергающим сообщение Полиции. По его словам, никаких злоупотреблений в вузе не было, и никто из сотрудников не был допрошен по этим фактам. <Все этом шоу>, - заявил он.