Среда, 20 Февраля 2019 18:45

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания заявил о том, что объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook заявил Симонян.

Он отметил, что не спорит с тем, что в Армении есть гораздо более важные проблемы. "Но у нас всегда будут иметься проблемы, которые будут более важны", - подчеркнул вице-спикер.

По словам Симоняна, рабочая группа, которая состоит из представителей ААЦ, и различных деятелей культуры объявит конкурс на текст, который будет положен на музыку Арама Хачатуряна и через 2 месяца итоги будут обобщены, и будет представлена новая рабочая версия гимна. Отметим, что в рабочую группу войдут представитель ААЦ священник Тер Асохик, музыкант Григор Даниелян, председатель Союза композиторов Арам Сатян, председатель Союза писателей Эдвард Милитонян, директор музея Комитаса Николай Костанян, директор музея Арама Хачатуряна Армине Григорян, академик Генрих Ованнисян, литературовед Феликс Бахшинян, председатель Комитета по языку Давид Гюрджинян и сам Ален Симонян. При этом, по словам Симояна, он не намерен включать данный вопрос в повестку дня парламента, а все обсуждения, до поры до времени будут проходить исключительно в общественном пространстве.

Также вице-спикер заметил, что больше всего его критиковали представители партии АРФ "Дашнакцутюн". "Все дело в том, что действующий гимн связан с историей их партии, и гимн является носителем дашнакской идеологии", - подчеркнул Симоян.

В заключении он заверил, что вопрос будет решен на основе консенсуса.