Среда, 20 Февраля 2019 17:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

21 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилой дом 35 и подъезды 1-3 жилого дома 31 на ул. Хагаг Дон;

10?00-16?00 жилой дом 8 на 3-ем переулке Шоприна, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилой дом 10 на ул. Люксембург и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 65 на пр. Тиграна Меца;

10?30-16?30 жилые дома 16, 18, 20 на ул. Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9 в кв. "Туманян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11?00-17?00 жилой дом 8 на ул. Сисакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3 ,7

, 8, 9, собственные дома на 3-ем переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха, детский сад N129,жилые дома 27, 25, 27а, 29, 25а, 30, 28, 23а, 26, 24 на ул. Манадяна, школа N 69, собственные дома на улице Араратян и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-9, 1а, 4-13, 99 на 29-ой улице Арабкира, собственный дом 3 на ул.

В.Давтяна, жилые дома 1/18, 1/21 на пр. Азатутяна, компании "Павел Б", '"В.В Арт Дизайн", ООО "М.Арцрунц" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО "МТС Армения";

в Котайкской области:

10?00-16?00 частично село Ариндж, частично село Дзорахбюр, частично 8-ой микрорайон Абовяна;частично село Камарис;

10:00-13:00 город Раздан;

10:00-15:00 газозаправочная станция "Автогаз", ООО "Нарек", "Карен Мартиросян", "Ерасеп", "Армен Аракелян", "Газшин", бензозаправочная станция "Маркосян", станция сотового оператора "Виваселл МТС",

воинская часть Раздана, дорожно-строительное управление в городе Раздан;

в Тавушской области:

10?00-12?00 село Агардзин;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично старое село села Сизавет в Ашоцком регионе; квартал "Нор" села Ширакаван в Анийском регионе; улицы Гукасян,

Мясникян, Руставели, Тиграна Меца, Мадоян и Горького в городе Гюмри;

11:00-14:00 села Туфушен, Айренац, Айкасар и прилегающие каменные рудники в Артийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 улица Горцаранаин в городе Мегри;

11:00-16:00 Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис; села Толорс, Дарабас, Гетатаг, Лцен, Лор, Шенатаг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00 жилой дом 146 на ул. Маштоца в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.