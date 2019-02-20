Среда, 20 Февраля 2019 17:40

АрмИнфо. На следующей неделе мы планируем пригласить начальника полиции Армении на встречу с членами фракции "Мой шаг". Об этом 20 февраля в беседе с журналистами заявила глава фракции блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

Она отметила, что данный вопрос находится в повестке фракции. "Мы планируем организовать ряд встреч. Завтра мы планировали провести встречу с министром образования и науки Араиком Арутюняном, но к сожалению, зал в котором мы были намерены ее провести занят. Возможно, мы отложим данную встречу. А в пятницу, мы намерены встретиться с Акопом Аршакяном (министр транспорта, связи и информационных технологий- Ред.) в 10-11 часов утра>, - подчеркнула глава фракции. На вопрос, не намерены ли члены фракции пригласить на встречу главу полиции Валерия Осипяна или же главу СНБ Армении Артура Ванецяна, Макунц ответила: "Естественно, мы планируем их пригласить. На следующей неделе мы намерены пригласить начальника полиции, этот вопрос находится в нашей повестке. Дело в том, что многие члены нашей фракции в последнее время находились в командировках, а нам хотелось бы, чтобы на данных встречах было как можно больше людей", - подчеркнула глава фракции "Мой шаг".