Среда, 20 Февраля 2019 17:24

АрмИнфо.В Минобороны Армении начали сбор данных армян, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей страничке в Facebook обратился к родственникам ветеранов, принимавших участие в ВОВ, и призвал соотечественников активно принять участие в акции по сбору данных. "Дорогие соотечественники, призываю вас активно принять участие в этом процессе. Вполне понятно, что у многих из нас бабушки и дедушки не дожили до сегодняшнего дня, а те, кто еще жив, сами не смогут отправить нам свои фотографии. В этой связи, просим найти их фотографии в форме, или хотя бы с медалями и отправить нам вместе с автобиографией. Их данные нам нужны для включения их в экспозицию "Путь памяти", который будет представлен в парке "Патриот" в Подмосковье", - отметил Ованнисян.

При этом он попросил присылать фотографии в формате JPEG и биографию на электронный адрес modpress@mil.am,hayzinvor@mil.am с пометкой <1941-1945>.

Ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны будут

размещены в музее "Дорога памяти", который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье в честь победы над фашизмом. "Мы там создаем "Дорогу памяти", где хотели бы, и обязательно это сделаем, разместить фотографии всех участников Великой Отечественной войны от нашей тогда большой страны - Советского союза", - сказал министр обороны РФ. По словам российского министра, в галерее памяти, которая одновременно будет являться музеем, "будет создана дорога, равная по своим метрам дням Великой Отечественной войны, и размещены около 33 млн фотографий. Он также призвал союзников, братьев по оружию ускорить передачу российской стороне фотографий участников ВОВ.

Отметим, что за годы Великой Отечественной Войны Армения направила на фронт более 600 000 человек, из которых каждый второй не вернулся. Армянский народ в этой войне дал 64 генерала и 5 маршалов, 106 героев Советского Союза, 80 тысяч удостоились орденов и медалей. По числу героев Советского Союза армяне занимали почетное 6-е место после русских, украинцев, белорусов, татар и евреев. На территории республики в 1941- 1942 гг. были сформированы шесть дивизий, из которых лишь 89-ая Таманская дивизия дошла до Берлина. Более 60 армянских командиров принимали непосредственное участие в планировании военных действий на всех фронтах. Маршал Советского Союза Иван (Ованес) Баграмян, маршал авиации Арменак Ханферянц, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, адмирал флота СССР Иван (Ованес) Исаков входили в число наиболее ярких представителей Вооруженных сил СССР. Нельсон Степанян стал одним из шести летчиков, ставших дважды Героями СССР.