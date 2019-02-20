Среда, 20 Февраля 2019 17:23

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о терпимом отношении к армянам, живущим в стране, передают турецкие СМИ.

Так, Эрдоган в Стамбуле в ходе выступления на форуме "Будапештского

процесса" по вопросам миграции констатировал, что Турция за последние

годы приняла 4 миллиона мигрантов - из них 3, 6 млн. сирийских

беженцев. Он также напомнил об армянах, живущих в Турции. "Мы

насильственно не отправили обратно ни арамейцев, ни христиан, бежавших от военных столкновений в Сирии. С другой стороны, армян мы тоже не отправили обратно. Сейчас в Турции проживает примерно 100 тысяч армян, из них 40 тысяч - граждане Турции. Остальные не являются гражданами Турции, но мы их не депортируем, поскольку они приехали в Турцию из-за сложностей в своей стране", - заверил Эрдоган.

Турецкий лидер коснулся и армянского вопроса, заявив, что в Европе ведется пропаганда по этому вопросу, а Турция настаивает на изучении

этой темы историками. Эрдоган в очередной раз заверил, что в истории Турции не было геноцидов по отношению к какой- либо этнической группе.