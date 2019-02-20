Среда, 20 Февраля 2019 17:21

АрмИнфо.Главные вопросы в сфере правосудия, которые в течение последних 25 лет не находили места в Армении, решены. Об этом 20 февраля в ходе церемонии вручения премии Всеобщих прав 2018 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что имеет в виду тот факт, что результаты последних досрочных выборов в Армении не были оспорены, и это поворотный момент в истории Армении. "Наше правительство доказало, что выборы как в парламент, так и в органы местного самоуправления больше не фальсифицируются. Так как в ходе данных выборов вы могли видеть, что их результат не всегда был благоприятным для членов нового правительства. Однако, так как данный выбор осуществили жители Армении, то мы не имеем право его замалчивать или фальсифицировать, и впредь так будет всегда", - подчеркнул премьер- министр.

Пашинян также заметил, что нельзя сказать, что этот факт полностью исключил нарушение прав человека в стране. Однако, в Армении сформировалось правительство, которое является другом людей и организаций, которые борются с нарушением прав человека. "И этот вопрос имеет для нас первоочередное значение. Нашей концепцией в вопросе защиты прав является обеспечение равных возможностей для всех жителей Армении>, - отметил премьер.

Премьер-министр также отметил, что одной из главных целей правительства заключается в том, чтобы человек при использовании своих возможностей занял надлежащее место в обществе. "Это не значит, что люди, которые могут, но у которых нет возможностей, остались вне нашей политики, нет. Мы намерены сделать так, чтобы обучение было доступно всем. Это для нас стратегическая задача. И наша цель, чтобы в политике, экономике и во всех других сферах у нас были только самые лучшие кадры", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, в контексте зашиты прав человека, следует отметить, что человек является высшей ценностью для правительства Республики Армения. "Но я хочу также отметить, чтобы этот тезис работал, человек должен стать также высшей ценностью для другого человека. И мы намерены работать в этом наплавлении. В этом случае, вне зависимости от правительства, права человека будут соблюдены. Тогда у нас больше не будет правительства, которое будет нарушать права людей. Сегодня мы отмечаем и день человека, и день прав человека. Так как служить человеку большая честь", - заключил Пашинян.