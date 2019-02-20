Среда, 20 Февраля 2019 17:18

АрмИнфо. В Ереване мужчина пригрозил сжечь себя и дочь, если в правительстве не найдут решения озвученных им проблем.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян, в 11:40 часов по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что у правительства Армении мужчина грозится сжечь себя и дочь, если его проблемы не разрешатся. "Мужчина был доставлен в полицейский участок дежурными полицейскими. При нем было обнаружено легковоспламеняющееся вещество. По факту готовятся материалы", - сообщил Джаноян, добавив, что не обладает информацией о мотивах данных действий гражданина.

Меж тем, Shamshyan.com, сообщает, что задержанный мужчина - житель Гюмри 54- летний Арутюн П.