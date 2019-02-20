Среда, 20 Февраля 2019 16:11

АрмИнфо.20 февраля в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна состоялась церемония открытия малой сцены - Black Box. Это первая сцена Black Box в Армении, построенная при профессиональном театре, которая будет служить инновационной театральной платформой для молодых деятелей искусства.

“Эта инициатива была реализована при поддержке Конверс Банка, который на всем протяжении своей деятельности принимал участие и оказывал содействие различным начинаниям в сфере культуры и искусства. Надеюсь, что сотрудничество, начало которому было положено в прошлом году, не ограничится данным проектом, и в будущем мы также будем иметь возможность выступать с новыми, интересными предложениями для зрителя”,- отметил директор театра имени Сундукяна Вардан Мкртчян.

“Содействие начинаниям, направленным на развитие культуры и искусства, является одним из важнейших компонентов программы корпоративной социальной ответственности Конверс Банка, в рамках которой только за прошлый год Конверс Банк оказал содействие и принял участие примерно в десятке мероприятий. Открытие театра Black Box – один из успешных проектов, реализованных в рамках сотрудничества государственного и частного секторов, благодаря которому армянский зритель сможет увидеть не только постановки, характерные для академических театров, но и новые представления, с инновационными, современными решениями”, - отметил Генеральный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян.

Первое представление в Black Box будет вынесено на суд зрителя уже весной текущего года.