Среда, 20 Февраля 2019 15:43

АрмИнфо. Приоритеты внешней политики России - это укрепление доверия, борьба с общим для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, на этой основе ведется работа в ООН, СНГ, на площадках G20, БРИКС и других. Об этом 20 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, а также в Содружестве Независимых Государств. На площадках Группы 20, БРИКС, Шанхайской Организации Сотрудничества", - сказал российский лидер, при этом добавив, что Москва вместе с партнерами по интеграции продолжит формировать общие рынки, укреплять внешние связи Евразийского экономического союза, в том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении с китайской инициативой "Один пояс - один путь" как проход к созданию большого евразийского партнерства.

Российский лидер также констатировал, что равноправные, взаимовыгодные отношения России с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, оказывают пример плодотворного сотрудничества в экономике