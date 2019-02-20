Среда, 20 Февраля 2019 14:41

АрмИнфо. Я предлагаю сформировать группу депутатов для поездки в Сирию. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат от фуркации "Просвещенная Армения" Арман Бабаджанян.

Он, в частности, отметил: "8 февраля армянская гуманитарная миссия отправилась в Сирию. Этот шаг удостоился противоречивых оценок в том числе и внешних сил. Однако, эти оценки отошли на второй план в свете вопросов, связанных с безопасностью 83 членов гуманитарной миссии. Вместе с тем, перед нами стоят также вопросы, связанные с безопасностью армянской общины в Сирии.

В свете этих проблем, я, как депутат фракции "Просвещенная Армения", предлагаю комиссии по внешним связям и комиссии по обороне и безопасности сформировать группу из депутатов Национального Собрания для поездки в Сирию. Там члены нашей делегации встретятся с членами гуманитарной миссии, на месте ознакомятся с их проблемами. Я также, соблюдая все необходимые процедуры, представлю свое предложение председателю парламента и главам соответствующих комиссий", - заключил Бабаджанян.