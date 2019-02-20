Среда, 20 Февраля 2019 14:37

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (АНКА) выступил с заявлением в связи с выдвижением на пост посла США в Турции Дэвида Саттерфилда.

"АНКА приветствует выдвижение кандидатуры Дэвида Саттерфилда президентом США Дональдом Трампом на пост посла США в Турции. Это давно назревшая и крайне необходимая мера для контроля Сенатa над слабой реакцией США на усиливающиеся антиамериканские действия Анкары", - говорится в заявлении АНКА, опубликованном в Twitter.

Ранее, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда на пост посла США в Турции. Однако, для окончательного назначения на эту должность Саттерфилду необходимо заручиться поддержкой в Сенате.

Дэвид Саттерфилд известен, как один из самых профессиональных дипломатов в Государственном департаменте США. Он родился в 1954 году. С 1980 года Саттерфилд занимал различные должности на Ближнем Востоке. На одном из заседаний в рамках Астанинского процесса по Сирии он присутствовал в качестве наблюдателя от США. В период правления Барака Обамы Саттерфилд занимал пост генерального директора <Многонациональных сил и наблюдателей>, которые отвечали за поддержание мира на Синайском полуострове.