Среда, 20 Февраля 2019 13:52

АрмИнфо.Первый президент Карабаха, второй президент Армении Роберт Кочарян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха. Текст послания опубликован на официальной страничке второго президента Армении Роберта Кочаряна.

В заявлении, в частности, отмечается: "Я считаю, что этот день более важен и значим, чем принято считать. Карабахское движение занимает ключевое место и роль в истории Армении, сколько бы некоторые люди не пытались приуменьшить его роль. Я уверен, что следующие поколения оценят его по достоинству".

Касаясь внутриполитической ситуации в Армении, Кочарян подчеркнул, что люди, пришедшие к власти в результате внутриполитических и геополитических потрясений, наносят удар по основам государственности РА и Арцаха. <Они сознательно предпринимают шаги для того, чтобы подорвать национальное единство, вбить клин между различными слоями общества, чтобы обесценить нашу историю и героев, чтобы ослабить дух нашей победоносной армии. И не имеет значения, делается ли все это по указу внешних сил, либо исходя из внутренней идеологии или же для преодоления собственных комплексов. Все равно, это в итоге ведет нас к потере смысла побед в войне за Карабах, к необратимым потерям, которые будут губительны для государства. Мы просто обязаны прийти в себя", - подчеркнул второй президент Армении. Кочарян отметил, что два армянских государства стоят перед рядом вызовов, которые день ото дня становятся все актуальнее. "Для того, чтобы противостоять им нам необходимо видение развития страны и прочное единство. Ксенофобские высказывания, фактический пересмотр национальных ценностей, распад государственного устройства и односторонняя "миролюбивая" внешняя политика для нас губительны. Не исключено, чтл у нас не будет возможности преодолеть тяжелейшие последствия действий нескольких дилетантов, которые превратили страну в поле для испытаний", - заключил первый президент Республики Арцах, второй президент Армении Роберт Кочарян.