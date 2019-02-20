Среда, 20 Февраля 2019 13:30

АрмИнфо.20 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье Луиз Симон Манукян.

В телеграмме, которую распространила пресс-служба главы государства, говорится: "С глубоким прискорбием в Арцахе узнали о смерти армянского национального благотворителя, общественного деятеля Луиз Симон Манукян. Всю свою жизнь она была рядом со своим родным народом, жила его заботами, помогала родине, принимала активное участие в деле становления и укрепления в Диаспоре армянских национальных структур, достойно продолжая патриотическую миссию своего рода. При непосредственном участии Луиз Симон Манукян в Арцахе в разных сферах были осуществлены многочисленные стратегические программы. Арцахцы с безграничным и искренним уважением относятся к великому благотворителю. От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойной, желаю стойкости и силы духа. Память о Луиз Симон Манукян навсегда останется в сердцах знающих ее людей и в памяти нашего народа.

Свои соболезнования семье усопшей выразил и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. В заявлении министра, размещенном на официальной странице МИД в Twitter, отмечается: "Только что узнал о кончине Луиз Симон Манукян, легенды и героя армянского народа. Очень грустно, глубоко сожалею и направляю мои самые искренние соболезнования ее семье и большой семье Армянского всеобщего благотворительного союза. Большая потеря для всех нас в Армении и за ее пределами", - говорится в заявлении Мнацаканяна.

Согласно сообщению Армянского Всеобщего благотворительного союза (AGBU), одна из самых влиятельных общественных деятелей армянской диаспоры, известный меценат Луиз Симон Манукян скончалась на 86-м году жизни. Кончина Луиз Симон Манукян вызвала глубокую скорбь в семье AGBU, которой она служила с неутомимой преданностью и исключительным отличием как первая и единственная женщина-лидер организации: в качестве члена Центрального совета и международного президента в течение 12 лет (1989-2002гг.). "Луиз Симон Манукян оставила неизгладимый след надежды и вдохновения благодаря своему преданному служению армянскому народу, Родине и Армянской Церкви", - отмечается в сообщении.