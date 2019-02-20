Среда, 20 Февраля 2019 13:28

АрмИнфо.Ожидать от США новых заявлений или действий в связи с присутствием армянского военного контингента в Сирии не приходится. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра региональных исследований Ричард Киракосян.

"Анализируя заявление Госдепартамента США, можно прийти к выводу, согласно которому оно базируется на личном мнении советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. И, соответственно, дипломатических посылов Еревану практически не содержит. Отправка армянских военных в Сирию породила определенные сложности, но не проблемы в отношениях с США. Во всяком случае, об этом говорит достаточно мощная поддержка, выраженная на днях американским Конгрессом новому правительству Армении", - убежден аналитик.