Среда, 20 Февраля 2019 13:27

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Южной Осетии делегация во главе с министром иностранных дел Арцаха (Нагорно- Карабахской Республики) Масисом Маиляном провела встречу с главой армянской общины РЮО, прeдседателем общественной организации "Берд" Владимиром Кулиджановым и представителями руководящего состава общины.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, Маиляну были представлены текущие программы и перспективные направления деятельности общины.

Главы МИД НКР, подчеркнул, что одним из приоритетных направлений внешнеполитической повестки Арцаха является дальнейшее развитие и расширение сотрудничества с диаспоральными организациями и структурами. Он также отметил готовность властей Арцаха содействовать осуществлению программ, направленных на сохранение армянской идентичности в Диаспоре.

В свою очередь Владимир Кулиджанов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество