Среда, 20 Февраля 2019 12:53

АрмИнфо.За последние годы Америабанк привлек свыше $100 млн. от Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) на проекты по энергоэффективности. Об этом журналистам на полях мероприятия, приуроченного награждению лучших партнеров EBRD по зеленому финансированию, сказал руководитель департамента по корпоративному кредитованию Америабанка Ваан Каджаян.

По его словам, привлеченные средства были направлены на развитие тепличных хозяйств во всех областях Армении, где фермеры занимаются выращиванием цветов, помидоров, клубники и т.д. Общее количество теплиц, как отметил В.Каджаян, достигает порядка 10 ед. с охватом территории площадью в 50 га.

Отвечая на вопрос АрмИнфо, он отметил, что в общем объеме привлеченных Америабанком от международных организаций средств доля EBRD составляет 10-15%. "Если говорить о новых программах с Евробанком, то недавно мы заключили соглашение о привлечении $12.5 млн., которые будут направлены на проекты по энергоэффективности в 2019 году. Несколько ранее мы привлекли еще $7.5 млн., которые пойдут на финансирование МСБ", - отметил он. В дополнение к сказанному В.Каджаян заметил, что Америабанк намерен продолжить сотрудничество с EBRD и другими международными структурами с целью реализации программ инновационного характера, в частности в сфере возобновляемой энергетики, а также МСБ.

Он заявил, что сегодня не только Армения, но и весь мир осуществляет переход к зеленой энергетике. "С развитием технологий себестоимость инвестирования в зеленую энергетику снижается, что делает ее более интересной, особенно для такой небольшой страны как Армения. Ведь здесь речь идет не только об экономии энергоресурсов, но и стимулировании охраны окружающей среды. Имея маленькую территорию нежелательно использовать традиционные источники энергии", - сказал

В.Каджаян.

Отметим, что 19 февраля с.г. в Ереване EBRD провел церемонию награждения лучших партнеров в зеленом финансировании. Америабанк со стороны EBRD был признан "Лучшим партнером в зеленом финансировании тепличных хозяйств".

Напомним, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами банка на 1 января 2019г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 779.8 млрд драмов ($1.6 млрд, 1-ая позиция), кредитные вложения и прочие ссуды -

547.9 млрд драмов ($1.1 млрд, 1-ая позиция). По общим обязательствам банк закрепил за собой лидерство - 690 млрд драмов или $1.4 млрд, в структуре которых на долю привлеченных от международных финансовых структур кредитов приходится 38,4% или 265.3 млрд драмов ($548.3 млн, 1-ая позиция). Общий капитал Банка составил на эту дату 89.8 млрд драмов или $185.6 млн, а нормативный общий капитал - 97.8 млрд драмов. 2018 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 10.5 млрд драмов или $21.7 млн (1-ая позиция).