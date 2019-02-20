Среда, 20 Февраля 2019 12:35

АрмИнфо. В прокуратуре возбудили 2 уголовных дела в связи с коррупционными злоупотреблениями в спортивных школах по боксу и шахматам города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба Армении.

Согласно источнику, директора данных спортивных школ, злоупотребив своими должностными полномочиями, устраивали на работу в школах своих родственников, которые не ходили на работу, но получали зарплату.

Согласно полученным фактическим данным директор детской спортивной школы по боксу с 2013 по 2018 годы принимал на работу 7 граждан, которые были взяты на должности заместителя директора, 2 на должность тренеров, уборщика, 2 граждан в качестве грузчика и сторожа. Последним с 2013 по 2018 год выплачивали зарплаты на сумму, которая в итоге составила 23.080.700 драмов.

В "Шахматной детской спортивной школе" директор с 2010 по 2018 гг. принял на работу 5 человек, 4 на должность тренера, а одного на должность грузчика. Несмотря на то, что с 2013 года последние не регулярно посещали свои рабочие места, им была выплачена зарплата сумму составившую 9.305.696 драмов.

Так как в обоих делах присутствует факт злоупотребления должностным положением и в результате присвоении суммы в особо крупных размерах решением заместителей прокуроров Ширака возбуждено 2 уголовных дела по 179 статье (Присвоение или растрата)УК РА.