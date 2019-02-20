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АрмИнфо. В прокуратуре возбудили 2 уголовных дела в связи с коррупционными злоупотреблениями в спортивных школах по боксу и шахматам города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба Армении.
Согласно источнику, директора данных спортивных школ, злоупотребив своими должностными полномочиями, устраивали на работу в школах своих родственников, которые не ходили на работу, но получали зарплату.
Согласно полученным фактическим данным директор детской спортивной школы по боксу с 2013 по 2018 годы принимал на работу 7 граждан, которые были взяты на должности заместителя директора, 2 на должность тренеров, уборщика, 2 граждан в качестве грузчика и сторожа. Последним с 2013 по 2018 год выплачивали зарплаты на сумму, которая в итоге составила 23.080.700 драмов.
В "Шахматной детской спортивной школе" директор с 2010 по 2018 гг. принял на работу 5 человек, 4 на должность тренера, а одного на должность грузчика. Несмотря на то, что с 2013 года последние не регулярно посещали свои рабочие места, им была выплачена зарплата сумму составившую 9.305.696 драмов.
Так как в обоих делах присутствует факт злоупотребления должностным положением и в результате присвоении суммы в особо крупных размерах решением заместителей прокуроров Ширака возбуждено 2 уголовных дела по 179 статье (Присвоение или растрата)УК РА.
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|Посол Джудит Фарнворт: Великобритания готова содействовать усилиям правительства Армении обеспечить благосостояние своих граждан
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|Арцах и Южная Осетия подписали Соглашение о сотрудничестве
|Умер Карл Лагерфельд
|Китай планирует создать первую космическую электростанцию
|По факту незаконного отчуждения земель, прилегающих к свободной экономической зоне "Мегри", возбуждено уголовное дело
|Сотрудники Погрануправления России помогли отыскать тело жителя Сюникской области, пропавшего 11 февраля
|Армянская община Вашингтона провела акцию протеста у посольства Азербайджана
|Депутат: В ближайшее время вопрос с армянскими водительскими правами в России будет решен
|Лавров: Москва поддерживает настрой Братиславы на развитие партнерства ОБСЕ с ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС
|Арарат Мирзоян: Перехода к полупрезидентскиой форме правления не будет
|Микаел Мелкумян: Мы пригласим наших коллег из России, Грузии и Абхазии для обсуждения вопроса, связанного с альтернативной Ларсу дорогой
|Лавров: Решения по карабахскому урегулированию должны приниматься в прямом разговоре на прямых переговорах между сторонами
|Действующий председатель ОБСЕ посетит Армению и Азербайджан
|Глава МИД Республики Арцах отбыл на переговоры в Цхинвал
|Сотрудник Полиции Армении обвиняется в присвоении крупной суммы
|Вопросы сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Швейцарии в РА
|Исполнилось 15 лет со дня зверского убийства Гургена Маркаряна в Будапеште Рамилем Сафаровым
|Александр Саркисян <пожертвовал> в госказну $18,5 млн
|Из окна медцентра <Армения> выбросился человек
|Тоноян: Армения может подписать с Россией договор о новом военном кредите
|Осенью в Армении пройдут антитеррористические учения СНГ "Арарат-Антитеррор - 2019"
|Армения и Япония намерены углубить сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
|Выявлен случай мошенничества в особо крупном размере в Ереванском госинституте театра и кино
|СНБ подтвердила информацию о выдвижении обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Седраку Кочаряну
|Постоянный Совет ОДКБ согласован план мероприятий по реализации решений сессии СКБ
|Предстоятель Тегеранской армянской епархии: После революции впервые права этнических и религиозных меньшинств в Иране стали законными
|Армения в составе международной наблюдательской миссии от МПА СНГ примет участие в мониторинге парламентских выборов в Молдове
|Pоссийские военнослужащие сдали 30 литров крови в рамках благотворительной акции
|Карен Саркисян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям
|В Ардшинбанке кредиты под залог золота доступны по ставке начиная с 0,75%
|Мэру Масиса, его заместителю и еще 9 лицам выдвинуто обвинение по факту применения насилия в отношении демонстрантов в апреле 2018 года
|Армения попала в десятку стран, гражданам которой в январе 2019 года отказали во въезде в Грузию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го февраля
|Арам Первый прибыл в Армению
|Полиция Армении задержала беглого заключенного
|Ночью 20-го февраля температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|На КПП "Ларс" скопилось 150 единиц грузовых автомобилей
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