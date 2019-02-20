Среда, 20 Февраля 2019 12:31

АрмИнфо. Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян принял временного поверенного в делах США в РА Рафика Мансура.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития и инвестиций, по словам министра, вопросы повышения конкурентоспособности частного сектора, защиты инвестиций и улучшения бизнес-среды должны быть в центре внимания сторон. В данном контексте, Тигран Хачатрян с целью действенного реагирования на выявленные проблемы, попросил их адресовать возглавляемому им ведомству. "Благодаря нашим последовательным действиям люди уверяться в том, что свободный и равный доступ на рынок в Армении далее необратим", - заявил он.

Рафик Мансур, в свою очередь, заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить тесное сотрудничество с правительством Армении в вопросах гарантирования более благополучного будущего граждан республики.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся привлечения американских инвестиций в армянскую экономику, и текущей совместной повестки дня.