Среда, 20 Февраля 2019 12:29

АрмИнфо.Героизация убийцы, сопровождаемая ненавистью к жертве лишь из-за его армянского происхождения, еще больше усиливает нашу обеспокоенность за безопасность населения Арцаха.

Об этом на своей страничке в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в связи с 15-летием жестокого убийства армянского офицера Гургена Маркаряна азербайджанцем Рамилем Сафаровым в тренировочном лагере НАТО в Будапеште.

"15 лет назад в Венгрии произошло преступление на почве национальной ненависти. Азербайджанский офицер Рамиль Сафаров зарубил армянского офицера Гургена Маркаряна в ходе учебного курса. Приговоренный к пожизненному заключению Сафаров в последствии был экстрадирован в Азербайджана и героизирован, таким образом сделка одержала вверх над справедливостью и достоинством. Героизация убийцы, сопровождаемая ненавистью к жертве лишь из-за его армянского происхождения, еще больше усиливает нашу обеспокоенность за безопасность населения Арцаха", - написала Нагдалян.

Напомним, что 19 февраля 2004 года лейтенант армянской армии Гурген Маркарян, командированный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", во сне был зарублен топором азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым - участником тех же курсов.

Суд первой инстанции Будапешта 13 апреля 2006 года приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет.

Однако, 31 августа 2012 осужденный в Венгрии на пожизненный срок азербайджанский офицер Рамиль Сафаров был экстрадирован на родину. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Министерство обороны Азербайджана выплатило убийце жалование, скопившееся за все время его нахождения под стражей(более восьми лет), предоставило ему квартиру, а также присвоило ему звание майора. В связи с экстрадицией Сафарова, Армения приостановила дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией.

После разразившегося скандала, Будапешт выступил с заявлением, в котором заверял, что до экстрадиции Рамиля Сафарова Азербайджан дал Венгрии письменные гарантии, что пожизненный срок Сафарова может быть изменен только судом на другой срок заключения или условно-досрочное освобождение только после отбывания им в заключении минимум 25 лет.

Меж тем, согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.