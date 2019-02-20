Среда, 20 Февраля 2019 11:38

АрмИнфо. На территории Армении с 20 по 24 февраля ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Ночью 20-го февраля температура воздуха понизится на 3-4 градуса, днем 23-го, 24-го повысится на 2-3 градуса.

В Ереване с 20 по 24 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла.