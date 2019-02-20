Среда, 20 Февраля 2019 11:33

АрмИнфо.Посол Армении в Австрии Армен Папикян в австрийском парламенте провел встречу с руководителем австро-армянской группы дружбы Гудрун Куглер.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, армянский дипломат на встрече коснулся развития парламентских связей, подчеркнув важность активных контактов между группами дружбы, действующие в парламентах двух стран, обмена опытом между парламентариями, учитывая опыт Австрии в парламентском управлении. Папикян подчеркнул, что Армения высоко оценивает позицию австрийского парламента по вопросу Геноцида армян в Османской империи. Армянский дипломат также коснулся демократических процессов и реформ, протекающих в Армении.

В контексте армяно-австрийских отношений на высоком уровне и РА-ЕС, Папикян отметил важность скорейшего завершения процесса ратификации соглашения между Ереваном и Брюсселем о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Куглер заверила, что они готовы установить контакты с группой дружбы Армения- Австрия для определения дальнейшего вектора сотрудничества, а также с целью активизации межпарламентского сотрудничества.