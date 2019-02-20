Среда, 20 Февраля 2019 11:32

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздат Карапетян 19 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно возможности реализации на российском рынке армянской сельскохозяйственной продукции. Обсуждено создание новых форматов взаимодействия в итоге укрепления связей между предпринимателями двух стран, что позволит сделать государственную поддержку в сельскохозяйственной сфере более предметной, станет дополнительным импульсом для армянских инвесторов в уточнении российских рынков. Рассмотрены также возможности сотрудничества между органами местного самоуправления и территориального управления. В ходе встречи достигнута договоренность об организации бизнес-встречи во время визита в Армению губернатора Карелии с целью последующего заключения договоров и налаживания более тесных торговых отношений. Затронуты вопросы развития связей и обмена опытом между парламентскими комиссиями Армении и России.