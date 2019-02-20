Среда, 20 Февраля 2019 11:14

АрмИнфо.МЧС Армении сообщает, что 20-го февраля по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Закрыты межобщинные автодороги сел Амасия-Заришат, Амасия-Бердашен Ширакского марза, Цахкашен-Арагац-Варденут, Нигаван, Лусагюх, Египатруш, Мирак, Шохакн, Цахкашен, Кучак, Сараландж Апаранского региона и Сипан, Авшен, Чарчакис, Миджнатун, Шенкани, Лернарот Арагацского региона Арагацотнской области.

Труднопроходимы автодороги сел Гнаберд Арагацотнского и Ашоцк Ширакского областей, а также Сотк-Карвачар. На автодорогах сел Гехадзор Арагацотнского и Гюмри-Ашоцк Ширакского областей местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

"Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей. По данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть столпившиеся автомобили", - говорится в сообщении.