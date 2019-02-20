Среда, 20 Февраля 2019 11:12

АрмИнфо. Посол Армении в Аргентине Эстера Мкртумян в ходе встречи с вице-президентом, председателем Сената страны Габриэлой Микетти (Gabriela Michetti) представила процессы в РА, протекающие после парламентских выборов, прошедших в республике в декабре 2018 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече армянский дипломат также коснулась вопросов армяно-аргентинской политической повестки, перспектив развития экономических отношений, активизации контактов, как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

В свою очередь Микетти высоко оценила уровень межгосударственных отношений, а также изъявила желание в текущем году с официальным визитом посетить Армению.

Учитывая то обстоятельство, что Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе, а Аргентина в

MERCOSUR (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем - Ред.), была достигнута договоренность, наилучшим образом, используя возможности этих площадок, придать импульс процессам, направленным на установление сотрудничество между двумя этими структурами.

Армянский дипломат обратил внимание на то обстоятельство, что Армения единственная страна в регионе, которая имеет в Аргентине высокий уровень представленности. Посол Армении также рассказал о процессах, протекающих в регионе.