Среда, 20 Февраля 2019 11:12

АрмИнфо.Старший сын второго президента Армении Роберта Кочаряна, Седрак Кочарян, собирается подать в суд на Службу национальной безопасности (СНБ) "за грубое нарушение его презумпции невиновности".

Об этом сообщил руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. В ближайшие дни адвокаты Седрака Кочаряна с соответствующим иском обратятся в суд и в связи с этим выступят с заявлением.

Напомним, 18 февраля стало известно, что старшему сыну второго президента РА Роберта Кочаряна - Седраку Кочаряну - предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем. 19 февраля Следственный департамент Службы национальной безопасности Армении выступил с заявлением, в котором представил разъяснения в рамках расследуемого уголовного дела, отметив, что в отношении Седрака Кочаряна и других лиц в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.