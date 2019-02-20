Среда, 20 Февраля 2019 10:30

АрмИнфо. Сопредседатель Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамян и исполнительный директор ААА Брайан Ардуни провели на Капитолийском холме ряд встреч, на которых обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки демократических реформ в Армении и признания Геноцида армян. Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

Согласно источнику, ААА приветствовала присоединение к Группе поддержки Армении Конгрессом США членов Палаты представителей Энтони Бриндизи, Джейкоба Долсона Кокса, Джейсона Кроу, Дейва Джойса, Энди Левина и Хуана Варгаса. В результате численность Группы составила 108 членов. "Как гордый армянин-американец, я рад присоединиться к Группе. Мы должны помнить об уроках Геноцида армян и следить за тем, чтобы эти зверства больше никогда не повторялись. Я с нетерпением жду совместной работы с моими коллегами, чтобы представлять наши общие интересы и укреплять армяно-американские отношения", - заявил Энтони Бриндизи. "Я горжусь тем, что присоединяюсь в Конгрессе к своим коллегам", - заявил член палаты представителей Дейв Джойс.