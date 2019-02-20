Среда, 20 Февраля 2019 10:29

АрмИнфо. 20 февраля президент Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, в послании, в частности, говорится: "Дорогие соотечественники! От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем возрождения Арцаха! 20 февраля 1988 года - исторический день для нашего народа, когда прорвались накопившиеся в течение десятилетий недовольство и протест, наступил апогей борьбы против многолетней несправедливости, притеснений и насилия. Так больше продолжаться не могло. Арцахец вышел на площадь во имя защиты собственных прав, чтобы самостоятельно распоряжаться своей судьбой, свободно жить на родной земле и сохранять армянскую идентичность. Последующие развития доказали, что выбранный нами путь был правильным. Резня армянского населения Баку и Сумгаита окончательно продемонстрировала истинное лицо и цели деспотического Азербайджана, выявила его чудовищные программы по истреблению армянства Арцаха.

Армянский народ объединился, взялся, как один, за оружие и в навязанной ему войне защитил свою землю и историю, свою веру и достоинство, предотвратив второй геноцид и одержав славные победы.

Дорогие соотечественники! Возрождение Арцаха - одна из самых значительных побед всего армянства. Это победа общенациональной воли и духа, силы и единства, безграничной преданности родине и веры в собственные силы. Вновь поздравляю всех нас с этим знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ!

Вечная слава тем, кто пожертвовал своей жизнью во имя осуществления заветных чаяний и целей нашего народа, во имя высоких идей!"