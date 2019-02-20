Среда, 20 Февраля 2019 01:01

АрмИнфо. В Казахстане могут разрешить туристам присутствовать при запуске ракет на Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

«Новым направлением станет развитие космического туризма на Байконуре. Во всем мире посещение закрытых космических стартовых площадок вызывает колоссальный интерес, к примеру, главный космодром США и его режимные объекты на мысе Канаверал в штате Флорида посещает от 100 тысяч до 1 миллиона туристов в год», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы на расширенной коллегии министерства.

В то же время, по словам министра, на Байконуре запускается от 18 до 24 стартов, при этом их посещает чуть более 2 тыс. человек. «Такая ситуация связана с огромными правовыми барьерами и несогласованностью в действиях военных служб. Данный вопрос я озвучил в ходе встречи Глав двух государств на приграничном форуме в Петропавловске», - отметил он. В настоящее время планируется на законодательном уровне урегулировать данные процессы.

«Есть закрытая зона «Байконур», и прохождение гражданских лиц ограниченно. Но во всем мире есть специальные площадки, для прохождения на автобусе, где целенаправленно приезжают на специализированную площадку на запуск. И на нем же выезжают с территории охраняемого объекта. Мы делаем только первые шаги, в течение года мы сможем решить эти юридические вопросы», - разъяснил глава ведомства.