Вторник, 19 Февраля 2019 19:33

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян в интервью АрмИнфо комментирует последние процессы вокруг урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Делится собственным видением ситуации, упоминая возвращение Арцаха за стол переговоров в качестве необходимой предпосылки разрешения конфликта. Подчеркивает взаимосвязь между международным признанием независимости Арцаха и успешным завершением ведущихся переговоров. Комментирует возможность слома переговорного статус-кво вокруг Арцахской проблемы в свете новых инициатив властей Армении.

Г-н министр со дня подписания трехстороннего соглашения об установлении режима перемирия между сторонами карабахского конфликта минуло почти четверть века. И все эти годы всплески убийств на линии соприкосновения перемежались переговорами в направлении достижения мира. Начиная с конца прошлого года убийства практически прекратились, а о мире заговорили как посредники, так и, собственно, стороны конфликта. Поделитесь Вашим видением данной ситуации.

Начнем с того, что в реальности нам приходится иметь дело с конфликтом с более чем вековой историей, поскольку конфликт возник с появлением Азербайджана в качестве государства. В международной практике азербайджано-карабахский конфликт считается одним из сложнейших конфликтов, учитывая, что для его урегулированияпосредниками из Минской группы ОБСЕ безрезультатно предлагались различные идеи. Говоря об участившихся разговорах о подготовке конфликтующих обществ к миру в первую очередь, на мой взгляд, необходимо отметить сильнейшее отставание в этом вопросе Азербайджана, как от Арцаха, так и от Армении. Соответственно, для любого продвижения идеи подготовки обществ к миру вперед Азербайджану для начала необходимо хотя бы подтянуться в этом вопросе к Арцаху и Армении. Необходимо подчеркнуть, что подобный разрыв – прямое следствие многолетней государственной политики Азербайджана по насаждению в собственном обществе армянофобии, поощрению преступлений и преступников на этой почве, целенаправленному торпедированию любых миротворческих инициатив, изоляции Арцаха, пропаганде войныи т.д.

Именно подобная политика Баку, зачастую не удостоившаяся должной оценки посредников,продолжают создавать крайне негативный фон для процесса урегулирования.

Соответственно, прекращение властями соседней страны кампании по насаждению нетерпимости в отношении армян, представляется, первым вполне логичным шагом на пути обществ к миру. Думаю, чтопри международной поддержке станут возможными и действенные шаги Баку с целью искоренения разрушительных для самого азербайджанского общества последствий подобной политики. Что касается нашей позиции, то власти Арцаха всегда выступали за проекты в направлении укрепления мер доверия, за трансграничное сотрудничество в гуманитарной и экономической сфере. Еще 20 лет назад наш МИД передал через посредников Баку список мер доверия. Все наши предложения, взаимовыгодные гуманитарные проекты,предложения налаживания экономического сотрудничества до подписания мирного договорабыли отвергнуты. Более того, удостоились лишь угроз. Поэтому подготовку к миру нужно начинать с Азербайджана.

Тем не менее, три неофициальные встречи Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым и пять встреч глав МИД Армении и Азербайджана за неполный год придали дискуссии относительно скорых перспектив урегулирования конфликта некоторую основу. В то же время, невозможно не отметить, что все это отодвинуло реализацию мер, согласованных сторонами в Вене и Санкт-Петербурге…

Любые, способствующие укреплению мира и безопасности в регионе, встречи можно только приветствовать. Тем не менее, неофициальные встречи глав Армении и Азербайджана, консультации глав МИД двух стран полноценными переговорами не являются. При этом, эффективная коммуникация, регулярные встречи и консультации на различных уровнях, в том числе на уровне МИД, между Степанакертом и Ереваном позволяет нам доводить до сведения ереванских коллег нашу позицию по ключевым вопросам процесса мирного урегулирования. Необходимость подготовки обществ к миру как неразрывная часть процесса урегулирования конфликта в целом вопросов вызывать не может. Именно доверие является одним из столпов урегулирования любого конфликта. И такие периоды на протяжении истории урегулирования конфликта, когда считалось, что лидеры стран находились ближе к достижению мирного договора, чем, собственно, общества уже были.

Однако, та же история демонстрирует, что меры по установлению доверия могут быть эффективными лишь в условиях необратимости мирного процесса. Необратимости, которую способны обеспечить международные механизмы, гарантирующие невозобновление боевых действий. В этом свете, всяческое препятствование со стороны Баку внедрению, согласованных в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге, механизмов международного контроля над режимом прекращения огня действительно вызывает сожаление и беспокойство. В подобных условиях ожидать от руководства Азербайджана реальных шагов в направлении реализации мер укрепления доверия не приходится. Между тем как Арцах достаточно давно де-факто вносит свой вклад в поддержание региональной стабильности. К примеру, установив на собственные средства систему постоянного видеонаблюдения линии соприкосновения. Международным посредникам уже предоставлена возможность ознакомления с данной системой, которая вполне может стать составной частью международного механизма контроля над соблюдением режима перемирия.

В настоящее время процесс урегулирования все еще идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов". Насколько актуально подобное содержание переговоров?

Арцахская сторона неоднократно озвучивала необходимость пересмотра некоторых устаревших подходов в процессе урегулирования. Мы также продолжаем озвучивать готовность внести вклад в процесс выработки новых, более реалистичных идей в направлении достижения долгосрочного мира в нашем регионе. И новые подходы у нас, конечно же, имеются, и мы готовы озвучить их за столом переговоров.

Здесь мы вновь выходим на необходимость восстановления трехстороннего формата переговорного процесса в качестве одного из факторов, позволяющих достичь его успешного завершения? Премьер-министр Армении, судя по озвучиваемой позиции, кажется также придерживается подобной формулы…

Решающее значениевосстановления переговорного формата с полноправным участием Степанакерта в деле продвижения и обеспечения эффективностимирного процесса для нас более чем очевидно. Важно отметить наличие потенциала для восстановления полноценного трехстороннего формата. А также определенную работу, проводимую в этом направлении. Данный вопрос является одним из важнейших вопросов внешнеполитической повестки Республики Арцах. Я лично связываю достижение данной цели с четким распределением роли и полномочий Еревана и Степанакерта в процессе мирного урегулирования конфликта с Азербайджаном. Именно четкая координация действий двух армянских государств в данном направлении позволит создать предпосылки для восстановления трехстороннего переговорного формата.

Собственно, идею о необходимости возвращения Арцаха за стол переговоров неоднократно озвучивало и руководство Республики Армения.Таким образом, мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, в первую очередь, нуждается в проявлении азербайджанским руководством политической воли. До сегодняшнего дня руководство Азербайджанавосстановлению полноформатных переговороввсячески противодействовало посредством выдвижения различных несостоятельных идей. И реакция официального Баку на возможность возвращения арцахцев за стол переговоров является одним из индикаторов степени реальной готовности Азербайджана к поиску мирногоразрешения азербайджано-карабахского конфликта.

Является ли угроза международного признания Арцаха фактором, способствующим проявлению Баку большей конструктивности в переговорах, в том числе по части полноценного возвращения в процесс арцахцев?

Наши шаги в направлении международного признания Арцаха не только позволят смягчить бескомпромиссность Азербайджана на переговорах, но и поспособствуют усилению безопасности Арцаха и обеспечению региональной стабильности. Именно поэтому мы считаем, что процессы международного признания Республики Арцах и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны идти параллельно. Оба вопроса являются приоритетами арцахской внешнеполитической повестки. Пока что процесс признания Арцаха идет на уровне административных регионов и городов многих стран мира. С целью придания позитивным тенденциям в процессе международного признания Арцаха дополнительного импульса, с нашей стороны осуществляются последовательные шаги. Прилагаются усилия, направленные на расширение и углубление децентрализованного сотрудничества и международных связей Арцаха.

Это сотрудничество в прошлом году распространилось и на Ближний Восток. В целом, в 2018-ом дружественные отношения были установлены между шестью городами Арцаха и иностранных государств. Дополнительные возможностипроцессу международного признания Арцаха открыли наши успехи в государственном строительстве, укреплении демократических институтов, решении экономических и социальных задач. И сегодня посредством придания нового импульса, складывающимся все последние годы позитивным тенденциям, нам необходимо довести до логического завершенияпроцесс международного признания Арцаха. Немаловажно, что в этом намерении арцахцы не одни, онеобходимости удвоить усилия в направлении международного признания Арцаха высказывалсяи премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Масис Самвелович, последний, на мой взгляд, самый важный вопрос. Канцлер Германии Ангела Меркель оценила, безусловно, политическое заявление армянского премьера Пашиняна согласно которому “любой вариант урегулирования должен быть приемлемым для народа Армении, для народа Карабаха и для народа Азербайджана”, как “смелый шаг по урегулированию конфликта”, подчеркнув необходимость готовности к аналогичным шагам Баку. Создает ли невозможность аналогичных “смелых шагов” из Баку качественно-новую, выгодную армянским сторонам конфликта, ситуацию, этакий слом переговорного статус-кво?

Очевидно, что урегулирование азербайджано-карабахского конфликта посредством мирных переговоров предполагает согласие всех трех сторон. Без взаимоприемлемого решения невозможно подписание мирного договора. Если азербайджанские власти не могут принять непреложную истину, содержащуюся в заявлении премьер-министра Армении, то это является еще одним доказательством неготовности официального Баку урегулировать конфликт мирными средствами.Нежелание властей Азербайджана делать «смелые шаги» в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта также может означать, что между сохранением статус-кво и достижением окончательного мира официальный Баку выбирает первое.