Вторник, 19 Февраля 2019 19:39

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по международным отношениям Рубен Рубинян 19 февраля принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в ходе встречи Рубен Рубинян подчеркнул важность союзнических отношений Армении с Россией, указав на роль парламентской дипломатии в поддержании прозрачности и взаимопонимания в этих отношениях.

В этом контексте стороны также коснулись существующих форматов парламентского взаимодействия между Арменией и Россией и отметили важность использования инструментов, необходимых для эффективного сотрудничества соответствующих комитетов парламентов двух государств.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, связанные с межпарламентским сотрудничеством, подчеркнута важность проведения регулярных совместных встреч. Стороны также говорили о повышении эффективности взаимодействия в интеграционных объединениях на общих площадках.