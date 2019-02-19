Вторник, 19 Февраля 2019 19:31

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, находящийся с Рабочим визитом в Южной Осетии, в ходе встречи с главой страны Анатолием Бибиловым с удовлетворением отметил тесное сотрудничество, сложившееся между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы МИД НКР, в данном контексте он подчеркнул важность сохранения и укрепления практических связей, проведения регулярных политических консультаций и переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Бибилов, в свою очередь, выразил надежду на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в рамках подписанного Соглашения и, в целом, между Республикой Южная Осетия и Республикой Арцах.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных программ в сфере образования, науки, культуры, туризма и спорта.