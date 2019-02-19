Вторник, 19 Февраля 2019 19:14

АрмИнфо. Великобритания готова содействовать усилиям правительства Армении обеспечить благосостояние своих граждан и экономический рост страны. Об этом 19-го февраля заявила посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнворт на официальном старте проекта по совершенствованию нормативно-правовой базы корпоративного управления и финансовой отчетности, финансируемого "Фондом эффективного управления" правительства Великобритании (GGF) и реализуемого международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

По словам Джудит Фарнворт, ознакомившись с 5-летней программой правительства, СК удостоверилась в готовности Кабмина реализовать намеченные программы, нацеленные на экономическое развитие республики. "Проект по совершенствованию нормативно-правовой базы корпоративного управления и финансовой отчетности станет уникальной возможностью поддержать правительство Армении, поскольку направлен на сближение с международными стандартами и передовой практикой в указанных областях. В результате, это станет сигналом к определенным действиям для внутреннего и иностранного бизнеса инвестировать и создавать новые рабочие места в РА", - заявила посол.

По словам исполнительного директора PwC Армения Майкла Агерна, повышение уровня корпоративного управления важно с точки зрения увеличения притока прямых иностранных инвестиций в Армению. Усиленная система корпоративного управления и финансовой отчетности, как считают в PwC, дает сильный сигнал инвесторам о том, что в республике существует прозрачная и надежная бизнес-среда, где бизнес может принимать инвестиционные решения на основе достоверной финансовой информации, а компании работают открыто и в рамках этики. Это поможет также укрепить подотчетность путем сокращения информационного разрыва между поставщиками капитала и людьми, которым они доверили свои деньги.

Как указал эксперт, к этому Армения должна прийти в результате улучшения нормативно-правовой базы корпоративного управления, в том числе путем внедрения международных стандартов финансовой подотчетности.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо начальник управления методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Армении Карен Алавердян, в рамках проекта ответственные за сферу надеются перевести Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) за период от 1 января 2013 года до 1 января 2019 года до конца мая с.г. Именно 2013-м годом датируется последний перевод, действующий по сей день.

Меж тем, как годом ранее заявил АрмИнфо зампредседателя "Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Армении" (АБАА), директор ЗАО "Эй-Эн Аудит" Артур Арутюнян, законодатель требует от банков и иных кредитных учреждений применения международных стандартов вне зависимости от наличия их перевода. Остальные же - после их официального перевода, публикации по истечении 6 месяцев - с 1 января следующего года. Таким образом, формально армянские компании на сегодня уже были обязаны применять стандарты от 2013 года, что означает - Армения несвоевременно реагирует на динамику мирового финансового рынка.