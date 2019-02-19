Вторник, 19 Февраля 2019 19:03

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 19 февраля принял помощника регионального атташе по юридическим вопросам федерального бюро расследований США Метью Бойдена. Как сообщает пресс-служба СК, Григорян отметил, что за время своего нахождения в должности он успел почувствовать содействие американских коллег в расследовании ряда уголовных дел.

В ходе встречи председатель Следственного комитета также подчеркнул важность рабочих визитов сотрудников Следственного комитета в Центральное бюро расследований США по приглашению Федерального бюро расследований в Вашингтоне, в ходе которых были достигнуты договоренности относительно процесса организации обучения сотрудников СК в Соединенных Штатах.

Григорян заверил, что в ближайшее время в сотрудничестве между двумя ведомствами появятся новые перспективы и достижения в сфере борьбы с преступностью. В свою очередь Метью Бойден отметил, что он очень высоко ценит все договоренности и достижения, которые были зафиксированы в ходе совместной работы. Он выразил уверенность в том, что данные встречи будут иметь продолжительный характер, что в свою очередь будет способствовать более тесному и эффективному сотрудничеству между двумя структурами.