Вторник, 19 Февраля 2019 18:45

АрмИнфо. Совсем недавно по финансовому рынку Казахстана разлетелась новость о выпуске новой исламской платёжной карты, соответствующей принципам и нормам шариата. О том, что это за карта, в чём её ценность и плюсы, расскажет управляющий директор по корпоративному развитию Al Saqr Finance Думан Нурбаев.

Расскажите, пожалуйста, немного о компании и идее выпуска исламских платёжных карт, основным инициатором которой вы являетесь.

- Al Saqr Finance – компания с историей развития более 18 лет на рынке лизинга. В 2016 году было принято решение о конвертации из традиционной лизинговой компании в универсальную исламскую финансовую компанию. Благодаря профессионализму и налаженным действиям команды конвертация прошла в рекордно короткие сроки и без привлечения внешних консультантов, что является беспрецедентным случаем на отечественном рынке. В качестве совета по принципам исламского финансирования мы выбрали компанию Shariyah Review Bureau из Бахрейна, которая является консультантом с большим международным опытом в области исламского финансирования.

С начала 2017 компания предоставляет лизинг, соответствующий принципам исламского финансирования. Мы увидели большой интерес со стороны клиентов к этому продукту и исламскому финансированию в целом, в связи с чем решили расширять продуктовую линейку компании. На наш взгляд, наиболее распространённым и понятным для населения розничным продуктом являются платёжные карты.

Действительно, платёжная карта является неотъемлемым элементом жизни современного человека. Наблюдается постоянная её модернизация, на рынке появляются новые и мобильные технологии и решения. Согласно статистике Национального банка Республики Казахстан, на 1 января 2019 выпущено 23,4 млн платёжных карт.

Инициируя идею выпуска исламских платёжных карт, мы хотим познакомить население с особенностями и преимуществами исламского финансирования и тем самым развеять некоторые мифы об исламских финансах. Такой проект является не первым нашим опытом в реализации кобрендингового продукта с банком. Поэтому следующим шагом стал выбор надёжного банка-партнёра для выпуска исламских платёжных карт.

Важными критериями в выборе банка-партнера были высокое качества сервиса и надёжность финансового института. В январе текущего года компания Al Saqr Finance заключила соглашение о сотрудничестве с ForteBank, который входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов, занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Второй год подряд ForteBank получает признание от международного издания The Banker в номинации «Банк года в Казахстане».

Расскажите подробно о вашем совместном проекте с ForteBank по запуску новой исламской платёжной карты.

- Держатели карт могут оплачивать товары и услуги, получая cashback от 1% с каждой покупки. Кроме того, банком предусмотрена программа лояльности, где есть возможность получения повышенного cashback до 15%, также есть опция sms-оповещения на бесплатной основе, осуществления покупок через интернет, переводов с карты на карту и другие услуги. При этом для более удобного управления картой клиентам доступны услуги интернет- и мобильного банкинга.

Мы уверены, что развитие такого продукта открывает возможности в создании новой платформы карточных услуг и будет поддерживаться другими крупными финансовыми институтами Казахстана.

В чём заключается основное отличие и преимущество исламских платёжных карт по сравнению с традиционными платёжными картами?

- Основное преимущество заключается в том, что платёжная карта полностью одобрена Шариатским советом в лице Shariyah Review Bureau (Бахрейн).

Кроме того, банк не использует остатки денежных средств на картах клиентов для формирования процентного дохода. Данное условие обязательно закрепляется соответствующими нормами в соглашении о сотрудничестве между нашей компанией и банком.

Одним из значимых отличий исламских платёжных карт от традиционных является запрет использования исламских карт в местах, которые не соответствуют нормам шариата. К примеру, в специализированных магазинах по продаже алкогольной и табачной продукции, в барах и ночных клубах, казино, букмекерских конторах и др.

В будущем планируется добавить к картам благотворительную опцию, когда полученный с покупок cashback может быть направлен на благотворительность по решению клиента. Однако такая работа займёт определенное время. Тем самым мы стремимся распространять культуру благотворительности и поднимать её на качественный уровень.