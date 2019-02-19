Вторник, 19 Февраля 2019 18:40

АрмИнфо. Министерства иностранных дел Республики Арцах и Республики Южная Осетия подписали Соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, соглашение было подписано в рамках рабочего визита главы МИД НКР Масиса Маиляна в Южную Осетию.

В рамках Соглашения стороны договорились, в частности, регулярно проводить на уровне министров иностранных дел и других уровнях консультации и переговоры по международным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Соглашение также предусматривает реализацию совместных мероприятий и программ в области обмена опытом, установления и укрепления рабочих контактов и организации различных форм стажировок, создания условий для взаимного использования возможностей по подготовке дипломатических кадров.

В рамках визита состоялась встреча главы МИД Арцаха Масиса Маиляна с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым, в ходе которой были обсуждены пути укрепления сотрудничества и двусторонних связей между внешнеполитическими ведомствами двух республик в рамках подписанного Соглашения, а также вопросы, касающиеся региональных процессов.