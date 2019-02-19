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АрмИнфо. Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro. Ему было 85 лет.
Издание сообщает, что модельер плохо себя чувствовал последние несколько недель, но других подробностей не приводит. Причина смерти пока не называется. Paris Match уточняет, что Лагерфельда срочно госпитализировали ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он скончался.
В конце января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители бренда объяснили это усталостью креативного директора.
Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
|Глава парламентской комиссии принял посла России
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
|Арцах и Южная Осетия договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество в разных областях
|Новый посол США в Азербайджане принимает присягу
|Посол Джудит Фарнворт: Великобритания готова содействовать усилиям правительства Армении обеспечить благосостояние своих граждан
|Председатель СК Армении и помощник регионального атташе по юридическим вопросам ФБР США обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Арцах и Южная Осетия подписали Соглашение о сотрудничестве
|Умер Карл Лагерфельд
|Китай планирует создать первую космическую электростанцию
|По факту незаконного отчуждения земель, прилегающих к свободной экономической зоне "Мегри", возбуждено уголовное дело
|Сотрудники Погрануправления России помогли отыскать тело жителя Сюникской области, пропавшего 11 февраля
|Армянская община Вашингтона провела акцию протеста у посольства Азербайджана
|Депутат: В ближайшее время вопрос с армянскими водительскими правами в России будет решен
|Лавров: Москва поддерживает настрой Братиславы на развитие партнерства ОБСЕ с ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС
|Арарат Мирзоян: Перехода к полупрезидентскиой форме правления не будет
|Микаел Мелкумян: Мы пригласим наших коллег из России, Грузии и Абхазии для обсуждения вопроса, связанного с альтернативной Ларсу дорогой
|Лавров: Решения по карабахскому урегулированию должны приниматься в прямом разговоре на прямых переговорах между сторонами
|Действующий председатель ОБСЕ посетит Армению и Азербайджан
|Глава МИД Республики Арцах отбыл на переговоры в Цхинвал
|Сотрудник Полиции Армении обвиняется в присвоении крупной суммы
|Вопросы сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Швейцарии в РА
|Исполнилось 15 лет со дня зверского убийства Гургена Маркаряна в Будапеште Рамилем Сафаровым
|Александр Саркисян <пожертвовал> в госказну $18,5 млн
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|Тоноян: Армения может подписать с Россией договор о новом военном кредите
|Осенью в Армении пройдут антитеррористические учения СНГ "Арарат-Антитеррор - 2019"
|Армения и Япония намерены углубить сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
|Выявлен случай мошенничества в особо крупном размере в Ереванском госинституте театра и кино
|СНБ подтвердила информацию о выдвижении обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Седраку Кочаряну
|Постоянный Совет ОДКБ согласован план мероприятий по реализации решений сессии СКБ
|Предстоятель Тегеранской армянской епархии: После революции впервые права этнических и религиозных меньшинств в Иране стали законными
|Армения в составе международной наблюдательской миссии от МПА СНГ примет участие в мониторинге парламентских выборов в Молдове
|Pоссийские военнослужащие сдали 30 литров крови в рамках благотворительной акции
|Карен Саркисян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям
|В Ардшинбанке кредиты под залог золота доступны по ставке начиная с 0,75%
|Мэру Масиса, его заместителю и еще 9 лицам выдвинуто обвинение по факту применения насилия в отношении демонстрантов в апреле 2018 года
|Армения попала в десятку стран, гражданам которой в январе 2019 года отказали во въезде в Грузию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го февраля
|Арам Первый прибыл в Армению
|Полиция Армении задержала беглого заключенного
|Ночью 20-го февраля температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|На КПП "Ларс" скопилось 150 единиц грузовых автомобилей
|Варшава требует извинений. Как развивался конфликт Польши с Израилем
|Прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились в январе па 4,8%
|После "Брекзита" ФРГ прекратит выдавать Великобритании своих граждан
|AFP: сирийские курды просят развернуть международные силы на границе с Турцией
|Вице-премьер Мгер Григорян принял посла ЕС в Армении и координатора ООН в РА
|Президент Армении: Моей целью является сделать страну научным центром
|<Ай дат> квалифицирует заявление президента Египта о Геноциде армян, как предпосылку для признания этого преступления
|"Лидиан" предупреждает: Всю ответственность за возможное ухудшение экологии на месторождении "Амулсар" несет правительство Армении
|Трамп призвал европейские страны принять своих боевиков
|Седрак Кочарян: Единственная цель Пашиняна - сохранить власть любой ценой
|Проведена торжественная конференция, посвященная дню дипломатического работника Tуркменистана
|АНК представил свои предложения к 5-летней программе правительства Армении
|Лена Назарян: Власти Армении не намерены монополизировать политическое поле в стране
|Эрдоган: Армяне никогда не были подвергнуты геноциду в Турции
|Минздрав Армении увеличивает гостраты на услуги родовспоможения и призывает население не платить врачам в конвертах
|Спикер парламента и посол Болгарии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Конверс Банк внедрил два кредитных продукта для развития Ширакской области
|Вице-спикер: Тот факт, что оппозиция смогла проголосовать против программы правительства, свидетельствует о том, что впервые на оппозицию не было оказано давления
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