Вторник, 19 Февраля 2019 18:17

АрмИнфо. По факту незаконного отчуждения земель, прилегающих к свободной экономической зоне "Мегри", возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

Согласно источнику, управлением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Полиции РА был получен сигнал о том, что в 2014 году при осуществлении процесса создания свободной экономической зоны в общине Карчеван Сюникской области руководителем данной общины и других официальных лиц были допущены злоупотребления. В процессе подготовки материалов следствия были получены фактические данные о том, что злоупотребления были совершены как главой общины, так и прежними руководителями комитета кадастра недвижимости.

Выяснилось, что в июле 2014 года тогдашний руководитель Комитета кадастра недвижимости и его заместитель посетили общину Карчеван. где, указывая главе общины на территории, прилегающие к ЗАО "Свободная экономическая зона Мегри", заявили об инициативе тогдашнего премьера начать процесс отчуждения этих территорий в пользу ЗАО "ЭСИЭЙ".

Затем посетивший главу общины руководитель данного ЗАО потребовал от него организовать продажу данных территорий путем конкурсных торгов, в которых формально примут участие и другие участники. После этого глава общины организовал незаконное отчуждение данных земель с

применением очевидно сфальсифицированных документов. Так, одним из членов Совета старейшин был подписан протокол о якобы состоявшемся заседании Совета старейшин, на котором и было принято решение об отчуждении. Между тем, как отмечают в Полиции РА, фактически заседания Совета не было. На основании данных договоров были отчуждены 3200948 га земли по цене в 1.540.000 драмов, 550.000 драмов и 385.000 драмов. Тем самым, общине был нанесен колоссальный ущерб.

Более того, глава общины, уже, будучи проинформированным о перспективе создания свободной экономической зоны, исходя из корыстных интересов и злоупотребляя служебным положением, продал 1.378 га земли прилегающей к зоне. По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 308 и первой части статьи 314 -ой Уголовного кодекса РА. Следствие продолжается.