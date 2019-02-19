Вторник, 19 Февраля 2019 18:23

АрмИнфо. Государственный центр поддержки национального кино откроется в Казахстане в рамках принятого Закона «О кинематографии». Об этом в ходе расширенной коллегии Министерства культура и спорта РК сказал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 января Глава государства подписал первый в истории Казахстана Закон «О кинематографии». Для всего киносообщества и для всех казахстанцев это стало историческом событием. Мы все прекрасно понимаем, что во всем прогрессивном мире киноискусство обладает колоссальным социальным и идеологическим эффектом, оказывая влияние на развитие общества и формирование общественного сознания», - сказал министр.

Ключевым моментом закона стало введение новой модели финансирования кинопроектов со стороны государства и их дальнейшего продвижения. «Для этого создается государственный центр поддержки национального кино, который будет не только оператором распределения средств для кинопроизводства, но и будет заниматься вопросами выхода кино в широкий массовый прокат, включая международный рынок», - отметил он.

По его словам, в стране абсолютно не развита система работы специализированных продюсерских компаний, которые бы обеспечивали хороший маркетинг фильмам. «В этом законе мы даем возможность нашему национальному кино быть в более привилегированном положении, чем фильмы других стран. Национальное кино освобождается от корпоративного налога в 20%», - добавил он.

Глава ведомства отметил, что за последние пять лет сделан колоссальный прорыв - доля национального кино в прокате выросла фактически в более чем в два раза с 6% до 14% (за 10 лет с 2009 по 2019 годы - с 1,6% до 14%).