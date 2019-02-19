Вторник, 19 Февраля 2019 18:03

АрмИнфо. Сотрудники Мегринского отдела Полиции РА и Мегринского пограничного отряда Погрануправления ФСБ России в Армении в ходе совместной поисковой операции обнаружили тело местного жителя, пропавшего 11 февраля. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении.

"С 11 по 17 февраля 2019 года, в Сюникском марзе, сотрудники Мегринского отдела Полиции РА и Мегринского пограничного отряда вели поиск пропавшего без вести местного жителя. Благодаря профессиональным действиям военнослужащего одной из пограничной заставы и его верного <помощника>, розыскной собаки по кличке "Рич" в высокогорье удалось обнаружить тело пропавшего человека. В ходе поиска, собака отыскала сначала телефон гражданина и далее, через 1,5 часа самого пострадавшего", - говорится в сообщении ПУ ФСБ России в РА.

В ведомстве также проинформировали, что следопытство - неотъемлемая часть пограничного мастерства, высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Армении позволяет успешно выполнять поставленные задачи по защите и охране государственной границы.