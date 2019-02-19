Вторник, 19 Февраля 2019 17:57

АрмИнфо. Армянска община США провела акцию протеста возле посольства Азербайджана в Вашингтоне, требуя осуждения погромов, имевших место в Сумгаите, Кировабаде, Баку и Мараге в 1988-1992 гг.

Как отмечает Asbarez, акция также была посвящена 15-летней годовщине со дня зверского убийства офицера ВС Армении Гургена Маркаряна в тренировочном лагере НАТО в Будапеште со стороны азербайджанца Рамиля Сафарова.

Участники акции напротив здания посольства развернули флаг Республики Арцах и плакаты о праве Арцаха на самоопределение. Они выразили свою Обеспокоенность <из-за усиления давления, оказываемого на Армению и Арцах в связи с принятием Мадридских принципов, требующих Территориальных уступок>.