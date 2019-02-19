Вторник, 19 Февраля 2019 17:43

АрмИнфо. В ближайшее время закон, запрещающий работать в бизнес-сфере с армянскими водительскими правами, будет снят. Об этом 19 февраля на пресс-конференции заявил депутат от фракции "Процветающая Армения", глава комиссии по евразийской и региональной интеграции Микаел Мелкумян.

Он отметил, что это очень важный вопрос, который вызывал определенные сложности в связи с трудоустройством водителей из Армении в России. "Мы с Леонидом Калашников обсудили данный вопрос, и последний отмети, что в ближайшее время данный вопрос будет решен на законодательном уровне. К сожалению, я пока не могу ответить на вопрос, в какие сроки данный вопрос будет решен, но я уверен, что это будет в ближайшее время", - подчеркнул депутат, напомнив, что вопрос крайне актуальный.

Мелкумян также заметил, что между Россией и Арменией уже имеется предварительное согласие о том, что данный запрет будет снят для всех стран-членов ЕАЭС.

Отметим, что 1 июля 2017 года в России начали действовать поправки к "Федеральному закону о безопасности дорожного движения". Согласно данным поправкам работодателям запрещается брать на работу граждан, которые имеют иностранные водительские права. Данный вопрос неоднократно поднимался представителями Армении в ходе встреч с российскими коллегами. После чего, в сентябре 2018 года было принято решении, в соответствии с которым, водители с армянскими водительскими удостоверениями смогут работать в Российской Федерации.