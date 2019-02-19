Вторник, 19 Февраля 2019 17:31

АрмИнфо. Москва поддерживает настрой Братиславы на развитие партнерства ОБСЕ с другими международными организациями, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Об этом 19 февраля на совместной пресс- конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, с Лайчаком, который прибыл в Россию с рабочим визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ, он провел содержательные и полезные переговоры. "ОБСЕ, и мы с этим согласны, должна энергично способствовать восстановлению доверия в Евроатлантике, нахождению адекватных ответов на общие для всех государств вызовы. В этой связи высказались в пользу укрепления объединительного потенциала Организации, повышения ее роли в международных делах. Убеждены, что нашей общей стратегической целью, закрепленной на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г., должно оставаться <построение свободного, демократического, общего и неделимого сообщества безопасности от Ванкувера до Владивостока. Также обсудили роль Организации в содействии урегулированию конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Затронули ход Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, работу ОБСЕ на Балканах, прежде всего в Косово", - отметил Лавров.

При этом российский дипломат подтвердил заинтересованность России в тесном сотрудничестве с Действующим председательством на таких ключевых для ОБСЕ направлениях, как борьба с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, сопряжение интеграционных процессов, защита традиционных ценностей, обеспечение прав национальных меньшинств, прежде всего, религиозных и языковых, противодействие антисемитизму, христианофобии и исламофобии, недопущение проявлений неонацизма.

Поддержали планы Словакии по проведению мероприятий по этим и другим темам в текущем году.

В свою очередь Лайчак заверил, что Словакия намерена использовать мандат председательства в Организации для улучшения обстановки и взаимоотношений на пространстве ОБСЕ от Ванкувера до Владивостока. "Люди, пострадавшие от конфликтов находятся в центре нашего внимания. В центре внимания нашего председательства три приоритета - это предотвращение конфликтов и смягчение последствий конфликтов для гражданского населения. Во-вторых - поддержка многосторонней дипломатии, и в-третьих - безопасное будущее ", - резюмировал он.